Ранее судимая нижегородка подозревается в убийстве сожителя 23 февраля Происшествия

Ранее судимая нижегородка подозревается в убийстве сожителя . Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Следователем следственного отдела по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По версии следствия в ночь с 22 на 23 февраля 2020 года, в съемной квартире дома, расположенного по пр. Ленина, между 37-летней женщиной и 36-летним мужчиной, находящимися в близких отношениях, возникла бытовая ссора, в результате которой женщина, нанесла ножевое ранение своему знакомому, от которого он скончался на месте. После совершения преступления, женщина с места происшествия скрылась.

Личность подозреваемой установлена, она задержана. Выяснилось, что в 2010 году женщина была осуждена за совершение убийства своего супруга. В ближайшее время будет избрана мера пресечения, а также предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница Гагинского района угрожала убить мужа на глазах у ребенка.