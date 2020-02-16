Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили выпуск облигаций на 4 млрд рублей Экономика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты думы Нижнего Новгорода поддержали планы городской администрации по выпуску облигационного займа в размере 4 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 26 февраля 2020 года.



Ранее сообщалось, что выпуск облигаций планируется в четвертом квартале 2020 года.

Погашение основного долга по займу планируется в 2024-2025 годах. Срок обращения облигаций составит 5 лет, выплаты купонов планируется осуществлять четыре раза в год.

Решение о выпуске ценных бумаг принято в связи с тем, что пределы муниципального внутреннего долга Нижнего Новгорода на 1 января 2021, 2022 и 2023 годов установлены в размере, превышающие 11,86 млрд рублей.

Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на замещение кредитов от коммерческих банков, что позволит не увеличивать размер муниципального долга Нижнего Новгорода.