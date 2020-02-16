Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде передали области для реставрации

Памятник Минину и Пожарскому
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Депутаты думы Нижнего Новгорода проголосовали за предоставление памятника Минину и Пожарскому, расположенного перед храмом Иона Предтечи на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде, в безвозмездное пользование области. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 26 февраля 2020 года.
Напомним, что правительство Нижегородской области заявило о намерении отреставрировать его к 800-летию города.
Копия памятника Минину и Пожарскому установлена в Нижнем Новгороде 21 октября 2005 года.
Первоначально парная скульптура предводителей Нижегородского ополчения 1612 года предназначалась для установки в Нижнем Новгороде. Однако торжественное открытие памятника состоялось в 1818 году в Москве, на Красной площади.
Несколькими годами ранее мэр Москвы Юрий Лужков дал обещание подарить копию знаменитого памятника Нижнему Новгороду. Скульптура была изготовлена в творческой мастерской Зураба Церетели.
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