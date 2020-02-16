Депутаты нижегородской думы поддержали передачу ОКН "Дом Котельникова" в пользование области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты нижегородской думы поддержали передачу объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения "Дом Н.П. Котельникова, 1870 г." (Ул.Ильинская, 64) в Нижнем Новгороде в безвозмездное пользование области. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 26 февраля 2020 года.

Напомним, правительство Нижегородской области заявило о намерении отреставрировать это нежилое здание площадью 359 кв.м. к 800-летию города.

Отметим, что это здание стало первым, которое КУГИ Нижнего Новгорода сдало в аренду за 1 рубль для того, чтобы инвестор отреставрировал его. Арендатор получил его в марте 2016 года, по данным на май 2017 года он планировал завершить реставрацию к концу 2019 года.