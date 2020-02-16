Приложение для смартфонов "Спасатель рядом" начало работу в Нижегородской области Общество

Поисково-спасательный отряд "Волонтёр" сообщил о запуске в Нижегородской области специального приложения для смартфонов "Спасатель рядом".



Добровольческий проект Санкт-Петербургского объединения добровольных спасателей "Экстремум" перерос формат одного города и стал всероссийским.

"Спасатель рядом" это приложение, в котором регистрируются люди, обладающие навыками оказания медицинской помощи, спасатели, парамедики и все, кто готов в качестве добровольцев прийти на помощь при спасении людей. Они получают в приложении статус "спасатели".

Скачать приложение на смартфон и получить статус "свидетеля" может любой человек. Приложение работает в формате "спасатель по вызову". "Свидетель" видит человека, которому стало плохо, включает приложение в телефоне и нажимает кнопку вызова. Приложение анализирует – кто из "спасателей" находится ближе всего к месту происшествия и посылает ему вызов на смартфон.

Простая и доступная программа сможет соединить человека, которому стало плохо на улице или в общественном месте, с добровольным спасателем, умеющим оказывать первую помощь.

"Мы почти не сталкивались с людьми, которые бы критиковали этот проект, всем идея нравится, все поддерживают ее и в профессиональном сообществе тоже. Единственное, что тормозит быстрое развитие проекта, это требования, которые мы предъявляем к "спасателям". Чтобы подтвердить свою квалификацию, требуется время, и это не самый быстрый процесс. Зато мы уверены, что человек действительно может и умеет оказывать первую помощь", - сказал руководитель объединения добровольных спасателей "Экстремум" Борис Лейтес.

В Нижегородской области за развитие проекта будет отвечать команда поисково-спасательного отряда "Волонтер".

"Помимо действующих спасателей и тех, кто может подтвердить свои навыки, мы начинаем обучение новичков, в том числе и волонтеров нашего отряда, по оказанию первой помощи. Сейчас мы выбираем учебный центр, который будет качественно учить и выдавать добровольцам соответствующие сертификаты. Будут списки, графики обучения… В этом же центре можно будет сдать экзамен и подтвердить свой статус, если вы все умеете. Учить будем бесплатно. Проект "Спасатель рядом" это полностью волонтерский проект, победитель конкурса Фонда президентских грантов", - отметил командир ПСО "Волонтер" Сергей Шухрин.

Проект не заменяет и не подменяет собой вызов скорой помощи. Более того, любой, скачавший приложение и нажавший на кнопку вызова, получит предложение перезвонить в службу спасения. "Свидетелем" может быть любой человек, заметивший, что кому-то стало плохо. И если скачать приложение, то оно будет работать везде, в Нижнем Новгороде, в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и других городах-участниках проекта.

На сегодня количество "спасателей" в проекте около 300 человек, а "свидетелей" более 10 тысяч. Ежедневно фиксируется 3-5 реальных инцидентов.

В конце 2019 года в рамках проекта начали работу 8 учебных центров и их филиалов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске и Сочи.