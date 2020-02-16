Ресторан Asia buffet "Santai" открылся в ТРК "Небо" Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Ресторан Asia buffet "Santai" открылся в ТРК "Небо". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ТРК.

"Открытие уникального для Нижнего Новгорода места в формате free-flow – Asia buffet "Santai" - состоялось в феврале. Все блюда ресторана находятся в свободном доступе, оплачивается при этом только вход", - говорится в сообщении.

Новый ресторан Santai располагается на четвертом этаже. В заведении действует система входного депозита, а это значит, что гость сам определяет состав своего блюда и его количество. Ассортимент блюд представлен на витринах и оборудовании для выкладки товара.

В зале ресторана установлена зона открытой кухни Show-kitchen. Она рассчитана на одновременную работу двух поваров.