Шестеро нижегородцев пройдут стажировку в академии танца Бориса Эйфмана Культура и отдых

Шестеро нижегородцев пройдут стажировку в академии танца Бориса Эйфмана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Смотр-отбор, организованный преподавателями танцевальной академии Бориса Эйфмана, прошел во Дворце культуры "ГАЗ".

В течение недели дети будут посещать занятия в академии, по результатам испытаний будет принято решение об их зачислении.

В первую очередь организаторы оценивали природные данные конкурсантов: выворотность и подъем стопы. Также школьникам необходимо было выполнить несколько упражнений: шпагат, мостик, складка, трамплинный прыжок. Не были обделены вниманием и родители конкурсантов: преподаватели объясняли, кому из детей стоит задуматься о профессиональной карьере, а кому – заниматься для себя.

"Мы провели чудесный день в Нижнем Новгороде! Хочется отметить высокий уровень развития дополнительного образования в регионе. Большое спасибо за внимание и заботу к талантливым детям!" - сказал солист балета, преподаватель академии Николай Семенов.



СПРАВКА:

Академия танца Бориса Эйфмана принимает учеников с 7 летнего возраста. Дети приезжают из разных регионов и проживают в интернате. По окончании обучения выпускники получают диплом «Артист балета, преподаватель». Ученики Академии задействованы в спектаклях Мариинского, Михайловского и Александрийского театров. Обучение и проживание для всех воспитанников бесплатное.