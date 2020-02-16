Очередная девочка-подросток пропала в Нижнем Новгороде Происшествия

Вероника Малышева Фото: Отряд Рысь

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде девочки-подростка. Информацию об этом опубликовал поисково-спасательный центр "Рысь".

Когда пропала Вероника Малышева — не сообщается, но в последний раз ее видели 25 февраля на остановке "Сормовский парк". В комментариях к данному сообщению нижегородцы говорят, что Вероника - из приюта.

Веронике 13 лет, у нее рост 150 см, девочка плотного телосложения, с серыми глазами и темными кудрявыми волосами.

Одета пропавшая в черную куртку, и такого же цвета штаны и ботинки.

Всех, кто владеет информацией, которая поможет найти девочку, просят позвонить по телефонам 8 (831) 28-38-200 или по телефону 02.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области продолжается поиск двух несовершеннолетних девочек, которые пропали еще в 2018 году.

Одна из них - 13-летняя Мария Ложкарева 1 августа 2018 года, находясь в Кстовском районе уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

Еще одна пропавшая - 9-летняя Маша Люлина. Ее не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка вышла на прогулку около дома.