Банк "Открытие" может вернуть 300 млн рублей налогов по продуктам "РГС Жизнь"

Клиенты банка "Открытие" могут вернуть около 300 млн рублей налогов по продуктам "Росгосстрах Жизнь" за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Речь идет о договорах инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ).
Клиенты банка "Открытие", купившие полис инвестиционного или накопительного страхования жизни сроком от пяти лет, могут получить от государства налоговый вычет в размере 13% от оплаченной страховой премии. Выплату размером до 15,6 тысяч в год можно оформить на специальном сайте СК "Росгосстрах Жизнь", не выходя из дома.
Во все продукты "Росгосстрах Жизнь", которые представлены в отделениях банка "Открытие", включен сервис "Налоговый консультант", который предоставляет возможность оформить по инвестициям в ИСЖ и НСЖ налоговый вычет онлайн, а также получить консультации по подготовке и проверке документов в налоговую службу.
Чтобы получить вычет, клиент может подать декларацию за прошлый год в налоговую как самостоятельно, так и через своего работодателя. Для этого нужно получить соответствующую справку на сайте налоговой. Более того, у работодателя можно получить вычет по взносам, уплаченным в 2020 году.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+