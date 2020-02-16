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Бизнес

Банк "Открытие" может вернуть 300 млн рублей налогов по продуктам "РГС Жизнь"

26 февраля 2020 15:03  [81] Бизнес

Клиенты банка "Открытие" могут вернуть около 300 млн рублей налогов по продуктам "Росгосстрах Жизнь" за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Речь идет о договорах инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ).

Клиенты банка "Открытие", купившие полис инвестиционного или накопительного страхования жизни сроком от пяти лет, могут получить от государства налоговый вычет в размере 13% от оплаченной страховой премии. Выплату размером до 15,6 тысяч в год можно оформить на специальном сайте СК "Росгосстрах Жизнь", не выходя из дома.

Во все продукты "Росгосстрах Жизнь", которые представлены в отделениях банка "Открытие", включен сервис "Налоговый консультант", который предоставляет возможность оформить по инвестициям в ИСЖ и НСЖ налоговый вычет онлайн, а также получить консультации по подготовке и проверке документов в налоговую службу.

Чтобы получить вычет, клиент может подать декларацию за прошлый год в налоговую как самостоятельно, так и через своего работодателя. Для этого нужно получить соответствующую справку на сайте налоговой. Более того, у работодателя можно получить вычет по взносам, уплаченным в 2020 году.

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