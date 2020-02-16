Конкурс рисунков и эссе "Нижний Новгород – город трудовой доблести" проходит в регионе Общество

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Конкурс рисунков и эссе "Нижний Новгород – город трудовой доблести" проходит в регионе среди воспитанников детских садов и школьников. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Работы посвящены вкладу горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне.

Так, в детском саду №8 Арзамаса к конкурсу рисунков присоединились 120 ребят – средние, старшие и подготовительные группы. На рисунках детей – достопримечательности Нижнего Новгорода и продукция горьковских предприятий военного времени – танки, самолеты, автомобили, бронепоезда.

На данный момент на конкурс уже подано 4976 рисунков и 1511 эссе. Работы принимаются до 28 февраля включительно. На сайт загружаются те рисунки и эссе, которые стали лучшими в своем дошкольном или образовательном учреждении. А уже с 29 февраля стартует голосование на сайте "ЗаНижний.рф", поддержать понравившиеся работы смогу все желающие.

Напомним, 20 февраля Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести". С такой инициативой в декабре прошлого года вышел президент России Владимир Путин. Сегодня, 26 февраля, законопроект одобрил Совет федерации.

На данный момент продолжается сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду заслуженного звания. С инициативой создания оргкомитета по сбору подписей выступило НРО партии "Единая Россия". Отдать свой голос можно на сайте "ЗаНижний.рф".