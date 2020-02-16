Панельная дискуссия с политологом впервые пройдет на нижегородской премии "Пробуждение" Общество

VIII церемония вручения премии "Пробуждение" состоится в Нижнем Новгороде 28 февраля 2020 года в отеле Sheraton (Театральная площадь, 1). Начало в 18:00. Об этом сообщили организаторы. Шорт-лист сформирован.

Впервые в истории премии "Пробуждение" после церемонии вручения состоится панельная дискуссия с политологом, правоведом, публицистом Виталием Ивановым.

В центре внимания панельной дискуссии — развитие активной гражданской позиции нижегородского гражданского общества. По мнению экспертов, 2019 год не был наполнен знаковыми событиями нижегородского гражданского общества, журналистики и проектами социальной направленности. В связи с этим особенно актуальны дискуссия и обсуждение значимых социальных явлений и процессов.

В рамках панельной дискуссии номинанты и лауреаты премии "Пробуждение", общественные деятели, городские активисты, правозащитники, журналисты, представители различных сфер культурной среды и гражданского общества Нижнего Новгорода и региона обсудят поступки и события, отмеченные премией, а также другие актуальные события и явления общественно-политической жизни.

СПРАВКА:

Виталий Вячеславович Иванов - политолог, правовед, публицист. С 2002 года работает в сфере СМИ.

Специалист в области теории государства и права, государственного (конституционного) права и политической регионологии. Автор более 400 научных, научно-публицистических, публицистических статей. Автор 15 книг по новейшей политической истории России и проблемам конституционного (государственного) права.