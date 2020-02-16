Голосовой помощник "Алиса" поможет клиентам "ТНС энерго НН" передать показания электросчетчика

Передать показания прибора учета электроэнергии стало ещё проще, рассказали в "ТНС энерго НН". Теперь клиентам компании, у которых на смартфоне или компьютере установлен Яндекс.Браузер с голосовым помощником "Алиса", достаточно назвать "Алисе" номер лицевого счета и показания электросчетчика.
Чтобы передать показания прибора учета, нужно:
- установить Яндекс.Браузер с голосовым помощником "Алиса".
- назвать голосовому помощнику по цифрам номер лицевого счёта, указанный в квитанции. Например, пять, два, три, четыре и так далее.
- подтвердить адрес, на который зарегистрирован лицевой счёт.
- продиктовать показания электросчетчика.
С подробной иллюстрированной инструкцией можно ознакомиться на сайте.
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