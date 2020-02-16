Надземный пешеходный переход хотят построить рядом с остановкой у пл.Жукова на пр.Гагарина Общество

Останока у пл.Жукова Фото: Яндекс.Карты

Надземный пешеходный переход хотят построить рядом с остановкой пл.Жукова на пр.Гагарина Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На проектирование перехода будет выделено 5,8 млн рублей.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, этот надземный пешеходный переход позволит сделать данный участок дороги безопасным для пешеходов.

Напомним, что весной 2019 года на пр.Гагарина создали первую выделенную полосу для движения общественного транспорта. Она пролегает от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки "Нител" (перекресток с Горной). Эта "выделенка" вызвала общественный резонанс, поскольку личному транспорту предоставили всего две полосы, что провоцировало километровые пробки.