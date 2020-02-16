"Транснефть-Верхняя Волга" вместе с нижегородским правительством провела "День поставщика"

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АО "Транснефть-Верхняя Волга" совместно с правительством Нижегородской области провело "День поставщика". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Мероприятие призвано содействовать расширению возможностей нижегородских предприятий в сфере государственных закупок и развитие партнерских отношений между потенциальными заказчиками и поставщиками.
В совещании приняли участие вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин, генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" Юрий Левин, представители крупнейших предприятий Нижегородской области, а также среднего и мелкого бизнеса. Всего участниками Дня поставщика стали более 130 предприятий.
Программа встречи включала проведение круглого стола по секции "Как стать поставщиком АО "Транснефть-Верхняя Волга" с презентационными материалами о потребностях в закупках промышленной продукции.
На совещании обсуждались важные аспекты проведения закупок в рамках действующего законодательства и защиты прав участников закупки.
Участники мероприятия осмотрели экспозиции оборудования и специальной техники, выпускаемой промышленными предприятиями Нижегородской области. Были представлены презентации по номенклатуре продукции, выпускаемой Центром промышленной автоматизации и завода "Транснефтемаш".
Впервые на встрече организована работа секции "Как стать сотрудником АО "Транснефть-Верхняя Волга". В данной секции приняли участие руководители крупнейших высших учебных заведений Нижегородской области. Гости ознакомились с презентациями об актуальных профессиях в АО "Транснефть-Верхняя Волга".
По итогам участники мероприятия отметили хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества компаний и поддержки отечественных производителей.
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