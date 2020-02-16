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Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" вместе с нижегородским правительством провела "День поставщика"

26 февраля 2020 17:00  [63] Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" совместно с правительством Нижегородской области провело "День поставщика". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие призвано содействовать расширению возможностей нижегородских предприятий в сфере государственных закупок и развитие партнерских отношений между потенциальными заказчиками и поставщиками.

В совещании приняли участие вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин, генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" Юрий Левин, представители крупнейших предприятий Нижегородской области, а также среднего и мелкого бизнеса. Всего участниками Дня поставщика стали более 130 предприятий.

Программа встречи включала проведение круглого стола по секции "Как стать поставщиком АО "Транснефть-Верхняя Волга" с презентационными материалами о потребностях в закупках промышленной продукции.

На совещании обсуждались важные аспекты проведения закупок в рамках действующего законодательства и защиты прав участников закупки.

Участники мероприятия осмотрели экспозиции оборудования и специальной техники, выпускаемой промышленными предприятиями Нижегородской области. Были представлены презентации по номенклатуре продукции, выпускаемой Центром промышленной автоматизации и завода "Транснефтемаш".

Впервые на встрече организована работа секции "Как стать сотрудником АО "Транснефть-Верхняя Волга". В данной секции приняли участие руководители крупнейших высших учебных заведений Нижегородской области. Гости ознакомились с презентациями об актуальных профессиях в АО "Транснефть-Верхняя Волга".

По итогам участники мероприятия отметили хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества компаний и поддержки отечественных производителей.

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