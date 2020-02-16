Аукционы на размещение нестационарных торговых объектов пройдут в Нижнем Новгороде в марте Бизнес

Фото: администрация Советского района

Аукционы на размещение нестационарных торговых объектов пройдут в Нижнем Новгороде в марте. Участие в аукционах могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства.

23 марта в аукционе примут участие лоты по размещению нестационарных торговых объектов по продаже овощей и фруктов, прохладительных напитков и сувениров. Также будут заявлены точки для проката гироскутеров и сигвеев (заявки принимаются до 18 марта).

25 марта будут разыграны места для продажи мороженого (окончательный срок подачи заявок 20 марта 2020 года).

В ходе торгов будет разыграно более 80 мест для размещения НТО на улицах Нижневолжская набережная и Большая Покровская, пл. Минина и по другим территориям.

Размещать торговые точки можно будет до 1 ноября 2020 года.

Для участия в аукционах необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: ул. Пискунова, 1 (каб.59 а). Телефон для справок: 433-22-97.