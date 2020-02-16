Последние новости рубрики Бизнес
26 февраля 2020 17:12  [68] Аукционы на размещение нестационарных торговых объектов пройдут в Нижнем Новгороде в марте
26 февраля 2020 17:00  [68] "Транснефть-Верхняя Волга" вместе с нижегородским правительством провела "День поставщика"
26 февраля 2020 15:03  [150] Банк "Открытие" может вернуть 300 млн рублей налогов по продуктам "РГС Жизнь"
26 февраля 2020 13:36  [539] Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК на 12% - до $241,2 млн
26 февраля 2020 13:16  [228] Ресторан Asia buffet "Santai" открылся в ТРК "Небо"
26 февраля 2020 11:17  [353] Нижегородские предприниматели 4 марта смогут обсудить с губернатором развитие бизнеса
25 февраля 2020 17:50  [889] Власти хотят сократить для предпринимателей сроки выдачи разрешений на строительство
25 февраля 2020 14:55  [764] Нижегородские предприниматели по программе "1764" привлекли 21 млрд рублей кредитов
25 февраля 2020 13:50  [733] Банк "Открытие" создал онлайн-запись в отделения
25 февраля 2020 11:16  [507] Услугами окна "МФЦ для бизнеса" в НБД-Банке воспользовались 4 тысячи предпринимателей
Бизнес

Аукционы на размещение нестационарных торговых объектов пройдут в Нижнем Новгороде в марте

26 февраля 2020 17:12  [68] Бизнес

Фото: администрация Советского района

Аукционы на размещение нестационарных торговых объектов пройдут в Нижнем Новгороде в марте. Участие в аукционах могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства.

23 марта в аукционе примут участие лоты по размещению нестационарных торговых объектов по продаже овощей и фруктов, прохладительных напитков и сувениров. Также будут заявлены точки для проката гироскутеров и сигвеев (заявки принимаются до 18 марта).

25 марта будут разыграны места для продажи мороженого (окончательный срок подачи заявок 20 марта 2020 года).

В ходе торгов будет разыграно более 80 мест для размещения НТО на улицах Нижневолжская набережная и Большая Покровская, пл. Минина и по другим территориям.

Размещать торговые точки можно будет до 1 ноября 2020 года.

Для участия в аукционах необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: ул. Пискунова, 1 (каб.59 а). Телефон для справок: 433-22-97.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph