Путин поддержал предложение о закреплении в Конституции норм о бережном отношении к детям

Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин считает обоснованным закрепление в Конституции РФ положений об особом отношении к детям. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил в среду на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
В ходе заседания рабочей группы депутат Госдумы Ольга Баталина предложила дополнить основной закон положениями о том, что власти РФ обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей. Парламентарий также предложила ввести в Конституцию норму о детях как "важнейшем достоянии России".
"Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям", - согласился президент.
Владимир Путин считает отражение соответствующих норм в Конституции целесообразным с учетом имеющихся демографических проблем. "У нас, по-моему, в основном законе так напрямую о детях раньше никогда не говорилось", - отметил он.
По его мнению, положение о детях станет "нравственным началом", которое способно объединить страну. "Дополнительно, если это отражено будет в основном законе, то, мне кажется, это будет оправданно", - заключил президент.
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