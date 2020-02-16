Последние новости рубрики Политика
26 февраля 2020 17:20  [47] Путин поддержал предложение о закреплении в Конституции норм о бережном отношении к детям
26 февраля 2020 13:19  [255] "Борис Немцов продемонстрировал всем нам образец преемственности власти", - Александр Сериков
26 февраля 2020 11:55  [644] Стартовал новый конкурс "Лидеры России. Политика"
26 февраля 2020 11:41  [426] "Борис Немцов сделал очень много позитивного для Нижегородской области", - Дмитрий Бедняков
26 февраля 2020 11:29  [394] "Борис Немцов открыл Нижний Новгород и Нижегородскую область для страны и для мира", - Александр Котюсов
25 февраля 2020 14:40  [688] Михаил Шаров уволен с должности главы Канавинского района
23 февраля 2020 09:00  [2437] Губернатор Глеб Никитин вошёл в топ-10 российских мужчин
21 февраля 2020 18:32  [1140] "Около 500 тысяч юных нижегородцев регулярно занимаются физкультурой и спортом", - Глеб Никитин
21 февраля 2020 17:23  [1314] "В каждой семье есть родные, которые воевали с оружием в руках или обеспечивали фронт всем необходимым", – Сергей Зиновьев
21 февраля 2020 11:23  [1767] "Город трудовой доблести" - положительный пример того, как государство реагирует на общественный запрос", - Михаил Першин
Политика

Путин поддержал предложение о закреплении в Конституции норм о бережном отношении к детям

26 февраля 2020 17:20  [47] Политика
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: НИА Нижний Новгород

Президент РФ Владимир Путин считает обоснованным закрепление в Конституции РФ положений об особом отношении к детям. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил в среду на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

В ходе заседания рабочей группы депутат Госдумы Ольга Баталина предложила дополнить основной закон положениями о том, что власти РФ обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей. Парламентарий также предложила ввести в Конституцию норму о детях как "важнейшем достоянии России".

"Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям", - согласился президент.

Владимир Путин считает отражение соответствующих норм в Конституции целесообразным с учетом имеющихся демографических проблем. "У нас, по-моему, в основном законе так напрямую о детях раньше никогда не говорилось", - отметил он.

По его мнению, положение о детях станет "нравственным началом", которое способно объединить страну. "Дополнительно, если это отражено будет в основном законе, то, мне кажется, это будет оправданно", - заключил президент.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph