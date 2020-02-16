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Общество

Офис врачей общей практики открылся в нижегородском ЖК "Цветы"

26 февраля 2020 17:28  [33] Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Офис врачей общей практики открылся в нижегородском ЖК "Цветы". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Это первая медицинская организация, которая расположена в шаговой доступности для жителей большого молодого городского микрорайона. Офис оснащен новейшим диагностическим оборудованием, отремонтирован с учетом потребностей маломобильных пациентов: входная группа оборудована пандусом, имеется санитарная комната для инвалидов, расширены проемы, что делает офис ВОП доступным для инвалидов-колясочников.

"Здесь можно быстро пройти диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр, получить диспансерное наблюдение, а можно записаться на прием к узкому специалисту, работающему в поликлинике. Также врачи этого офиса будут проводить медико-санитарную реабилитацию инвалидов, живущих в микрорайоне", - сказала главный врач городской поликлиники № 50 Приокского района Нижнего Новгорода, д.м.н., главный внештатный специалист по общей врачебной практике минздрава Нижегородской области Марина Доютова.

Офис врачей общей практики включает в себя кабинет терапевта и врача общей практики - семейного врача, бригаду неотложной медицинской помощи, процедурный кабинет.

В новом офисе врачей общей практики первичную медико-санитарную помощь могут получить 4 тысячи жителей. Ежедневно офис может обслуживать 50 пациентов.

Если потребность в первичной медицинской помощи будет превышать возможности офиса в микрорайоне ЖК "Цветы", минздрав региона рассмотрит вопрос о его расширении.

По словам главы региона Глеба Никитина, на открытие офиса врачей общей практики в ЖК "Цветы" было выделено финансирование из средств областного бюджета. Ремонт помещений обошелся в 1,5 млн рублей, на закупку медицинского оборудования и мебели было потрачено 1,3 млн рублей.

Напомним, на сегодняшний день в регионе открыты 20 офисов врачей общей практики, в которых работает более 100 специалистов. Как отметил Глеб Никитин, во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе по внедрению опыта общей врачебной практики в Нижегородской области ведется работа по развитию сети офисов врачей общей практики.

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