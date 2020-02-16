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Общество

"Ростелеком" бесплатно предоставит ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи

26 февраля 2020 17:28  [28] Общество

"Ростелеком" в год 75-летия Великой Победы, с 1 мая 2020 года отменит на постоянной основе плату за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об этом президент компании Михаил Осеевский заявил на заседании Совета Федерации ФС РФ.

"Домашние телефоны до сих пор востребованы многими жителями нашей страны, особенно людьми старшего поколения. В преддверии 75-летия Победы "Ростелеком" принял решение предоставить бессрочную возможность бесплатно пользоваться услугами телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и, поскольку мы петербургская компания, для всех блокадников, где бы они сейчас ни проживали. Такую возможность мы предоставим уже с 1 мая", - отметил Михаил Осеевский.

Он обратился к органам власти субъектов РФ с просьбой оказать содействие в составлении корректных списков и адресов проживания всех ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

Компания "Ростелеком" обслуживает более 13 млн домашних телефонов по всей стране.

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