Нижегородским образовательным организациям предлагают объединиться для совместной работы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концепцию "Модернизации системы образования Нижнего Новгорода" на основе научно-исследовательской работы НИУ ВШЭ представили руководителям образовательных организаций. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на публичном представлении результатов 26 февраля 2020 года.

Исследователи считают, что образовательным организациям целесообразно объединяться в небольшие "сети" для совместной работы. Это касается детских садов, школ, организаций допобразования.

Здесь может быть несколько сценариев партнерского взаимодействия организаций: компенсирующий, когда одна организация дополняет другую; коллаборирующий, когда организации одного уровня обмениваются знаниями и ресурсами; вытягивающий, когда ресурсная база одной организации становится доминирующей (это выгодно для рядом стоящих школ); синергетический, когда две высокоразвитых организаций объединяются для наращивание новых практик, развития методической базы, создания инновационных площадок.

Как сообщила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода, по программе сетевого взаимодействия на настоящий момент уже 54 образовательные организации объединились в 16 школьных комплексов. Еще 32 организации выразили готовность.

Также планируется развивать программы преемственности, то есть школам заключать соглашения со средними и высшими учебными заведениями.

Учителям и директорам школ также советуют формировать предметные сообщества, где они будут обмениваться опытом.

По мнению департамента образования, создание сетевого пространства позволит оптимизировать работу образовательных организаций.

СПРАВКА:

Контракт с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" на проведения исследования был заключен в октябре 2019 года. В исследовании приняли участие 61 образовательная организация.

Анализ текущего состояния образовательной системы Нижнего Новгорода проводился путем онлайн-анкет (87 вопросов по 8 блокам). Оценивалась материально-техническая база образовательных организаций, кадровые ресурсы и политика, уровень развития цифровых технологий, информационное поле, финансовые ресурсы, развитость партнерской сети, образовательный процесс, безопасность образовательной среды.

Также проводилась комплексная диагностика педагогических работников. Оценивались их когнитивные, социальные, функциональные, предметные компетенции. Для этого использовались методы "Опрос 360 градусов" (оценка посредством опроса делового окружения сотрудника), кейс-исследование, анализ видеозаписи уроков, оценка портфолио педагога.