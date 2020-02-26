Нижний сегодня: главные события дня Общество

"Умный" вагон появится в нижегородском метро

Вагон "Метромозг" будет ходить в составе по линиям "Автозаводская" и "Сормовская" в течение года. Проехав в тематическом вагоне, пассажиры смогут узнать: как зажечь солнце на земле, когда сбудутся прогнозы фантастов, что общего у чайника и атомной станции, сколько лет бабируссе, почему в средние века книги приковывали цепью и многое другое.

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран из-за коронавируса

В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания. Роспотребнадзор не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки

ХК "Торпедо" вышел в плей-офф Чемпионата КХЛ

ХК "Торпедо" вышел в плей-офф Чемпионата КХЛ, одолев в заключительном матче финский "Йокерит" со счетом 3:1. "Йокерит" считается сильной командой. Тренер "Торпедо" Дэвид Немировски считает, что все последние игры нижегородской команды были сродни плей-офф и являлись хорошей подготовкой к нему.

Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК на 12% - до $241,2 млн

В прошедшем году предприятия агропрома экспортировали продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и племенных животных. При этом увеличены объемы поставок за рубеж племенного скота, картофеля, семян масличных культур, мясных полуфабрикатов, масложировой продукции, плодово-ягодных джемов, кондитерских изделий и другой продукции. Теперь предприятиям АПК необходимо увеличить экспорт к 2024 году до $492 млн.

Мэрия изменила требования к многодетным семьям для получения выплат из бюджета

Одним из требований, предъявляемым к семьям, раньше была регистрация по месту жительства и проживание в родителей в Нижнем Новгороде непрерывно в течение не менее 3 лет подряд перед рождением детей. Теперь требование будет распространяться только на одного из родителей или одинокого родителя.

Краеведческий музей и музыкальный театр могут появится в Нижнем Новгороде

Депутаты думы Нижнего Новгорода утвердили программу комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2020-2030 годы.

Нижегородские предприниматели 4 марта смогут обсудить с губернатором развитие бизнеса

Представители бизнеса смогут задать главе области Глебу Никитину интересующие их вопросы.

Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили выпуск облигаций на 4 млрд рублей

Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на замещение кредитов от коммерческих банков, что позволит не увеличивать размер муниципального долга Нижнего Новгорода.

Надземный пешеходный переход хотят построить рядом с остановкой у пл.Жукова на пр.Гагарина

Этот объект позволит сделать данный участок дороги безопасным для пешеходов

Нижегородские власти хотят отремонтировать 75 путепроводов и построить 5 мостов

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сформировало перечень мостовых сооружений для включения в федеральный проект "Мосты и путепроводы".