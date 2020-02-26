Прокуратура добивается восстановления прав на матпомощь ветерану Великой Отечественной войны в Арзамасе Общество

Арзамасская городская прокуратура добивается восстановления прав на благоприятные жилищные условия ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в прокуратуре области 27 февраля 2020 года.

Установлено, что на территории района в рабочем поселке Выездное проживает 89-летний ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла). В марте 2018 года он обратился с письменным заявлением в региональное министерство социальной политики об оказании ему материальной помощи на ремонт жилого помещения, находящегося в собственности.

Постановлением правительства области от 23.03.2007 №86 утвержден Порядок предоставления материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющим права на обеспечение жильем или не воспользовавшимся правом на обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.2005 №5-ФЗ "О ветеранах", на проведение капитального ремонта жилого помещения, которым предусмотрено выделение материальной помощи ветеранам за счет бюджетных ассигнований областного бюджета при условии софинансирования расходов органами местного самоуправления в размере 15% от затрат.

По результатам рассмотрения заявления правительством издано распоряжение о предоставлении материальной помощи, которая и перечислена заявителю. Однако органом местного самоуправления обязанность по выделению материальной помощи ветерану не исполнена.

В связи с этим городским прокурором в феврале в адрес главы администрации Арзамасского района внесено представление. Вопрос находится на особом контроле в городской прокуратуре.