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Общество

ЗС НО поддержало предложение Глеба Никитина о выделении участков за восстановление ОКН

27 февраля 2020 11:26  [57] Общество
ЗС НО поддержало предложение Глеба Никитина о выделении участков за восстановление ОКН

ЗС НО поддержало предложение Глеба Никитина о выделении участков за восстановление ОКН

Фото: НИА Нижний Новгород

Законодательное собрание Нижегородской области поддержало изменение в закон "О регулировании земельных отношений", предполагающий выделение бонусных участков за восстановление объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Инициатором изменений выступил глава региона Глеб Никитин.

Участки для строительства будут предоставляться юридическим лицам, которые будут заниматься сохранением (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования) ОКН, выявленного ОКН, капитального ремонта или реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов. Стоимость восстановительных работ должна быть не менее рыночной стоимости предоставляемого земельного участка.

"Нижегородская область получила из федерального бюджета около 1,3 млрд рублей на ремонт и реставрацию ОКН к 800-летию Нижнего Новгорода. Сумма серьезная, но, безусловно, одних бюджетных средств недостаточно. Сейчас правительство работает над целым комплексом мер, мотивирующих инвесторов восстанавливать ОКН, и бонусные участки за восстановление - одна из таких", - подчеркнул Глеб Никитин.

Рассмотрение вопроса о предоставлении участка без торгов возможно при наличии соглашения инвестора с правительством региона о принятии соответствующих обязательств.

Подробные условия, при соблюдении которых инвесторы смогут претендовать на получение бонусного участка, будут прописаны в постановлении правительства региона. Его по поручению губернатора планируется разработать в течение ближайших месяцев после принятия закона.

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