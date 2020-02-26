Штрафы за продажу снюсов установлены в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Штрафы за продажу бестабачной никотиносодержащей продукции (снюс) установлены в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Сегодня, 27 февраля, депутаты ЗС НО приняли во втором чтении изменения в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях.

Предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере:

- для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей;

- для должностных лиц - от 25 тысяч до 30 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 45 тысяч до 50 тысяч рублей.

Повторное нарушение закона увеличивает штраф для граждан на 1 тысячу рублей (от 4 до 5 тысяч рублей); для должностных лиц сумма штрафа составит от 45 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

"Главное - защитить наших граждан от серьезного вреда здоровью, который приносят никотиносодержащие смеси. В первую очередь, речь идет о детях и подростках - они должны быть максимально ограждены от этого. Что особенно важно, в Государственной Думе прорабатывается тема, связанная с принятием закона на федеральном уровне", - отметил председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

Кроме того, депутаты утвердили штрафы за продажу несовершеннолетним электронных систем, которые позволяют употреблять снюсы.

Сумма штрафа для граждан в этом случае составит от 2 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.