Нижегородская филармония ищет собаку для программы "Малыш и Карлсон"

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Нижегородская филармония им. М.Л. Ростроповича ищет собаку. Как сообщается в официальной группе соцсети ВКонтакте, для программы "Малыш и Карлсон" в исполнении Юрия Стоянова и симфонического оркестра нужна небольшая собака, которую артист будет держать на руках около 10 минут в ходе программы.
Концерт пройдет в филармонии 1 марта в 16:00.
Собака должна быть среднего размера, вести себя спокойно с незнакомым человеком, не бояться яркого света и шума на сцене.
Фотографии собаки можно прикреплять в комментариях посту. С хозяевами наиболее подходящих четырехлапых кандидатов сотрудники филармонии свяжутся через личные сообщения ВКонтакте.
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