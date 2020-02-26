Нижегородская филармония ищет собаку для программы "Малыш и Карлсон" Культура и отдых

Фото: фрагмент из мультфильма "Малыш и Карлсон", реж. Борис Степанцев, 1968 г.

Нижегородская филармония им. М.Л. Ростроповича ищет собаку. Как сообщается в официальной группе соцсети ВКонтакте, для программы "Малыш и Карлсон" в исполнении Юрия Стоянова и симфонического оркестра нужна небольшая собака, которую артист будет держать на руках около 10 минут в ходе программы.

Концерт пройдет в филармонии 1 марта в 16:00.

Собака должна быть среднего размера, вести себя спокойно с незнакомым человеком, не бояться яркого света и шума на сцене.

Фотографии собаки можно прикреплять в комментариях посту. С хозяевами наиболее подходящих четырехлапых кандидатов сотрудники филармонии свяжутся через личные сообщения ВКонтакте.