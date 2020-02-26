Маленькая девочка поблагодарила нижегородских сотрудников МЧС, спасших ее от гибели Общество

Фото: ГУ МЧС

ГУ МЧС по Нижегородской области рассказало о маленькой девочке, которую пожарные спасли от гибели после ДТП.

Несчастный случай произошел в августе 2016 года. В Большемурашкинском районе произошла страшная авария с участием грузового и легкового автомобилей. Шестилетняя Маша находилась с родителями и еще одним ребенком в легковушке, которую заблокировало.

На место ДТП прибыли четверо сотрудников 129-пожарно-спасательной части и приступили к спасению пострадавших.

Троих пассажиров пожарные смогли деблокировать из автомобиля без применения специального гидравлического оборудования. А Маша оказалась сильно зажата в искореженном автомобиле. Ее пришлось спасать, разобрав на части значительные детали машины.

После случившегося прошло уже три с половиной года. За это время Маша не только восстановилась после полученных травм, но и вернулась в фигурное катание, которым она занималась до аварии. Однако девочка после аварии теперь не может видеть одним глазом.

На днях девочка встретилась с пожарными, которые спасли ее жизнь. К сожалению, на встречу смогли прибыть только трое из них - это сотрудники отделения 129-ПСЧ - командир Александр Морозов, пожарный Владимир Бухаров и водитель Александр Овчинников.

Маша выразила слова благодарности спасателям, исполнила красивый танцевальный номер на льду, а после вручила им картины, которые написала специально для них.

В конце мероприятия первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимир Бирючков вручил Маше памятные подарки и поблагодарил от лица всех спасателей и пожарных за выступление.