Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2020 12:58  [63] Срок подачи заявлений о бесплатной передаче участка в собственность нижегородским многодетным семьям продлен
27 февраля 2020 12:36  [431] Маленькая девочка поблагодарила нижегородских сотрудников МЧС, спасших ее от гибели
27 февраля 2020 12:07  [106] Штрафы за продажу снюсов установлены в Нижегородской области
27 февраля 2020 11:26  [177] ЗС НО поддержало предложение Глеба Никитина о выделении участков за восстановление ОКН
27 февраля 2020 11:19  [194] Депутаты ЗС НО одобрили запрет на высадку безбилетных детей из общественного транспорта
27 февраля 2020 11:01  [93] Заседание ЗС НО по инициативе Глеба Никитина началось с минуты молчания в память о Борисе Немцове
27 февраля 2020 10:54  [251] Житель Кулебак пытался украсть принадлежащие "Русполимету" железнодорожные рельсы
27 февраля 2020 10:25  [729] Движение транспорта будет ограничено в районе пл.Лядова 28 февраля
27 февраля 2020 09:41  [580] Прокуратура добивается восстановления прав на матпомощь ветерану Великой Отечественной войны в Арзамасе
26 февраля 2020 18:57  [739] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Маленькая девочка поблагодарила нижегородских сотрудников МЧС, спасших ее от гибели

27 февраля 2020 12:36  [431] Общество

Фото: ГУ МЧС

ГУ МЧС по Нижегородской области рассказало о маленькой девочке, которую пожарные спасли от гибели после ДТП.

Несчастный случай произошел в августе 2016 года. В Большемурашкинском районе произошла страшная авария с участием грузового и легкового автомобилей. Шестилетняя Маша находилась с родителями и еще одним ребенком в легковушке, которую заблокировало.

На место ДТП прибыли четверо сотрудников 129-пожарно-спасательной части и приступили к спасению пострадавших.

Троих пассажиров пожарные смогли деблокировать из автомобиля без применения специального гидравлического оборудования. А Маша оказалась сильно зажата в искореженном автомобиле. Ее пришлось спасать, разобрав на части значительные детали машины.

После случившегося прошло уже три с половиной года. За это время Маша не только восстановилась после полученных травм, но и вернулась в фигурное катание, которым она занималась до аварии. Однако девочка после аварии теперь не может видеть одним глазом.

На днях девочка встретилась с пожарными, которые спасли ее жизнь. К сожалению, на встречу смогли прибыть только трое из них - это сотрудники отделения 129-ПСЧ - командир Александр Морозов, пожарный Владимир Бухаров и водитель Александр Овчинников.

Маша выразила слова благодарности спасателям, исполнила красивый танцевальный номер на льду, а после вручила им картины, которые написала специально для них.

В конце мероприятия первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимир Бирючков вручил Маше памятные подарки и поблагодарил от лица всех спасателей и пожарных за выступление.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph