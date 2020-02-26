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Общество

Заседание ЗС НО по инициативе Глеба Никитина началось с минуты молчания в память о Борисе Немцове

27 февраля 2020 11:01  [91] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заседание Законодательного собрания Нижегородской области 27 февраля 2020 года по инициативе губернатора Глеба Никитина началось с минуты молчания в память о Борисе Немцове. Об этом сообщает корреспондент из зала ЗС НО.

Сегодня, 27 февраля исполняется 5 лет с трагической гибели первого губернатора Нижегородской области в новейшей истории России.

"Он был очень ярким, неординарным, открытым человеком, представителем нового поколения российских политиков на стыке эпох. При нем Нижний Новгород стал одним из символов перемен, происходящих в стране. Борис Немцов навсегда останется в истории региона", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, бывший губернатор Нижегородской области, сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийство произошло на Большом Каменном мосту. Убийца произвел несколько выстрелов в спину Немцова и скрылся с места преступления. От полученных ран политик скончался.

СПРАВКА:
Борис Ефимович Немцов родился 9 октября 1959 года в городе Сочи. С 1967 года жил в Нижнем Новгороде (ранее — город Горький). В 1981 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, затем работал в Горьковском научно-исследовательском институте радиофизики. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию.

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