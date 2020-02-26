Индекс потребительских цен достиг наименьшего уровня за 13 лет

Индекс потребительских цен в 2019 году составил 103% по сравнению с 2018 годом и достиг наименьшего уровня за все годы наблюдения за ценами (с 1991 года), при этом уровень инфляции был на уровне среднероссийского - 3%. Об этом сообщила руководитель "Нижегородстата" Галина Полякова на пресс-конференции по итогам социально-экономического развития Нижегородской области за минувший год 27 февраля 2020 года.
Она отметила, что темпы роста цен на товары и услуги были ниже, чем в предыдущем году во всех регионах Приволжского федерального округа.
Продовольственные товары на территории Нижегородской области подорожали всего на 1,3% (в 2018 году – на 4,8%). При этом были снижены цены на сахарный песок, яйца, подсолнечное масло, свинину, мясо птицы и овощи.
Цены на непродовольственные товары по итогам 2019 года увеличились в среднем на 3,9% (за 2018 год – на 4,6%).
Услуги, оказываемые населению, в 2019 году подорожали в среднем на 3,9% (в 2018 году – на 4,7%).
Оборот розничной торговли в прошлом году составил 780,7 млрд рублей, или 101,3% к уровню 2018 года. Это практически соответствует среднероссийскому уровню (101,6%). В расчете на душу населения - это 243,3 тысяч рублей оборота розничной торговли,
Общий объем платных услуг, оказанных жителям Нижегородской области, составил 194,9 млрд рублей, или 101,1% к уровню 2018 года.
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