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Экономика

Индекс потребительских цен достиг наименьшего уровня за 13 лет

27 февраля 2020 13:56  [65] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Индекс потребительских цен в 2019 году составил 103% по сравнению с 2018 годом и достиг наименьшего уровня за все годы наблюдения за ценами (с 1991 года), при этом уровень инфляции был на уровне среднероссийского - 3%. Об этом сообщила руководитель "Нижегородстата" Галина Полякова на пресс-конференции по итогам социально-экономического развития Нижегородской области за минувший год 27 февраля 2020 года.

Она отметила, что темпы роста цен на товары и услуги были ниже, чем в предыдущем году во всех регионах Приволжского федерального округа.  

Продовольственные товары на территории Нижегородской области подорожали всего на 1,3% (в 2018 году – на 4,8%). При этом были снижены цены на сахарный песок, яйца, подсолнечное масло, свинину, мясо птицы и овощи.

Цены на непродовольственные товары по итогам 2019 года увеличились в среднем на 3,9% (за 2018 год – на 4,6%).

Услуги, оказываемые населению, в 2019 году подорожали в среднем на 3,9% (в 2018 году – на 4,7%).

Оборот розничной торговли в прошлом году составил 780,7 млрд рублей, или 101,3% к уровню 2018 года. Это практически соответствует среднероссийскому уровню (101,6%). В расчете на душу населения - это 243,3 тысяч рублей оборота розничной торговли,

Общий объем платных услуг, оказанных жителям Нижегородской области, составил 194,9 млрд рублей, или 101,1% к уровню 2018 года.

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