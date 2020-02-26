Доходы нижегородцев в 2019 году увеличились на 7% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Доходы жителей Нижегородской области в 2019 году увеличились на 7,2% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщила руководитель "Нижегородстата" Галина Полякова на пресс-конференции по итогам социально-экономического развития Нижегородской области за минувший год 27 февраля 2020 года.

Среднедушевые денежные доходы составили 33,7 тысяч рублей в месяц (в среднем по России – 35,2 тысяч рублей).

Реальные денежные доходы жителей региона выросли на 2,3%. Средняя номинальная зарплата составила 35,7 тысяч рублей.

Выше средней по области сложилась заработная плата в производствах: лекарственных средств и медицинских материалов (53,4 тысячи рублей), компьютеров, электронных и оптических изделий (53,8 тысячи рублей), а также на предприятиях, осуществляющих деятельность в области информации и связи (58,2 тысячи рублей), финансовую и страховую деятельность (64,6 тысяч рублей), научные исследования и разработки (74,2 тысяч рублей).

Уровень безработицы составил к концу декабря 0,4%.