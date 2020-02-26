Парк у озера Цимлянское в р.п.Сосновское благоустроят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

арк у озера Цимлянское в р.п.Сосновское благоустроят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По этому поводу прошли третьи общественные обсуждения, в которых приняло участие 50 человек, утвердившие дизайн-проект парка. В итоге там должны появиться пешеходные и велосипедные дорожки, а также дорожки для занятий скандинавской ходьбой. Установят и беседки для отдыха, детские площадки и канатный лабиринт. Обустроят лыжную трассу и пляжную зону, установят арт-объекты. Предусмотрят и охрану территории.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, всего в регионе в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2020 году планируется преобразить 131 общественное пространство. Обсуждения с жителями дизайн-проектов каждого и них должны быть завершены до 1 марта.

"Кроме того, что каждый проект обязательно должен отвечать запросам и пожеланиям жителей, работы по реализации должны быть выполнены качественно и в срок. Мы сталкивались уже с историями, когда жители получали не тот сквер или парк, за который голосовали. Или же качество работ было не самым высоким. В этом году таких ситуаций быть не должно", - рассказал Глеб Никитин.

На благоустройство территорий из бюджетов всех уровней будет направлено 1,2 млрд рублей.

Напомним, с 10 по 31 октября 2019 года в 18 городах Нижегородской области с численностью населения свыше 20 000 человек прошло открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. В перечень вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.