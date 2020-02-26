"Ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Нижегородской области нет", - Светлана Белозерова Общество

"Ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Нижегородской области нет. В регионе принимаются все необходимые меры безопасности", - сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Белозерова в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения вируса.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, определена база для проведения диагностических исследований материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию - ФБУН НИИЭМ им. И.Н. Блохиной в Нижнем Новгороде (ул. Малая Ямская, 71). Там уже используется тест-система на определение данного вируса.

"Это единственный центр в ПФО, проводящий данный вид диагностики", - отметил Глеб Никитин. Ранее он назвал фейками все сообщения о коронавирусе в Нижегородской области.

Что касается общемировой ситуации, то Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран из-за коронавируса. По данным на 25 февраля, по всему миру официально от коронавируса погибли 2 619 человек, полностью вылечились от этой болезни - 24 963 человек.

Кроме того, запрет на ввоз животных из Китая через Россию из-за коронавируса продлен на неопределенный срок. При этом, посол Китая в России сообщил о созданной против коронавируса вакцине.