Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2020 14:48  [100] "Ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Нижегородской области нет", - Светлана Белозерова
27 февраля 2020 14:38  [49] Парк у озера Цимлянское в р.п.Сосновское благоустроят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"
27 февраля 2020 14:04  [84] ГУАД расторгает контракт с подрядчиком из-за плохого качества ремонта дорог в Вачском районе
27 февраля 2020 12:58  [155] Срок подачи заявлений о бесплатной передаче участка в собственность нижегородским многодетным семьям продлен
27 февраля 2020 12:36  [521] Маленькая девочка поблагодарила нижегородских сотрудников МЧС, спасших ее от гибели
27 февраля 2020 12:07  [200] Штрафы за продажу снюсов установлены в Нижегородской области
27 февраля 2020 11:26  [266] ЗС НО поддержало предложение Глеба Никитина о выделении участков за восстановление ОКН
27 февраля 2020 11:19  [286] Депутаты ЗС НО одобрили запрет на высадку безбилетных детей из общественного транспорта
27 февраля 2020 11:01  [263] Заседание ЗС НО по инициативе Глеба Никитина началось с минуты молчания в память о Борисе Немцове
27 февраля 2020 10:54  [339] Житель Кулебак пытался украсть принадлежащие "Русполимету" железнодорожные рельсы
Общество

"Ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Нижегородской области нет", - Светлана Белозерова

27 февраля 2020 14:48  [88] Общество

Фото: с сайта shutterstock.com

"Ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Нижегородской области нет. В регионе принимаются все необходимые меры безопасности", - сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Белозерова в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения вируса.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, определена база для проведения диагностических исследований материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию - ФБУН НИИЭМ им. И.Н. Блохиной в Нижнем Новгороде (ул. Малая Ямская, 71). Там уже используется тест-система на определение данного вируса.

"Это единственный центр в ПФО, проводящий данный вид диагностики", - отметил Глеб Никитин. Ранее он назвал фейками все сообщения о коронавирусе в Нижегородской области.

Что касается общемировой ситуации, то Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран из-за коронавируса. По данным на 25 февраля, по всему миру официально от коронавируса погибли 2 619 человек, полностью вылечились от этой болезни - 24 963 человек.

Кроме того, запрет на ввоз животных из Китая через Россию из-за коронавируса продлен на неопределенный срок. При этом, посол Китая в России сообщил о созданной против коронавируса вакцине.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph