Участники "Кубка вызова SharNN" долетели до Сургута Общество

Участники "Кубка вызова SharNN" долетели до Сургута. Об этом они сообщили в группе соцсети ВКонтакте.

"Едем домой после вчерашнего полёта! Ночевали в Сургуте. Нет, нет, до самого Сургута мы не долетели, это посёлок Сургут, недалеко от Самары! Допоздна доставали аэростаты с полей, снега в Самарской области очень много, как у нас раньше", - рассказали участники гонки.

Кубок стартовал в Нижнем Новгороде утром 26 февраля, за это время участники преодолели около 500 км. Полет прошёл в пяти субъектах России.

"Можно с уверенностью сказать, что третий "Кубок вызова SharNN" вошёл в историю воздухоплавания России как самый дальний массовый полет тепловых аэростатов в нашей стране! И по численности участников, и по дальности перелёта!" – поделились впечатлениями участники гонки.