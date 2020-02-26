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Общество

Участники "Кубка вызова SharNN" долетели до Сургута

27 февраля 2020 15:03  [96] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Участники "Кубка вызова SharNN" долетели до Сургута. Об этом они сообщили в группе соцсети ВКонтакте.

"Едем домой после вчерашнего полёта! Ночевали в Сургуте. Нет, нет, до самого Сургута мы не долетели, это посёлок Сургут, недалеко от Самары! Допоздна доставали аэростаты с полей, снега в Самарской области очень много, как у нас раньше", - рассказали участники гонки.

Кубок стартовал в Нижнем Новгороде утром 26 февраля, за это время участники преодолели около 500 км. Полет прошёл в пяти субъектах России.

"Можно с уверенностью сказать, что третий "Кубок вызова SharNN" вошёл в историю воздухоплавания России как самый дальний массовый полет тепловых аэростатов в нашей стране! И по численности участников, и по дальности перелёта!" – поделились впечатлениями участники гонки.

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