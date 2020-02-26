Нижегородскую дирекцию по строительству докапитализируют на 562 млн рублей Бизнес

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 27 февраля поддержали изменения в региональный бюджет на 2020 год, касающиеся докапитализации АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" на 562,115 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительтва региона.

В пресс-службе также сообщили, что опыт дирекции по строительству капитальных объектов для государственных нужд позволил региональному правительству рассматривать её в качестве исполнителя мероприятий программы в части проектирования и строительства образовательных учреждений на территории Нижегородской области в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография". Выполнение мероприятий программы требует получения дирекцией банковских гарантий для обеспечения её участия в конкурсных процедурах, а для этого, в свою очередь, необходимо увеличение уставного капитала.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, реализация запланированных мероприятий позволит создать 6920 мест в общеобразовательных учреждениях, обеспечить комфортными условиями для проживания более двух тысяч семей, в том числе жителей аварийного жилого фонда и детей-сирот.

"Мы делаем очередной шаг к заключению контрактов полного цикла. Когда один и тот же подрядчик выполняет проектную документацию и ведет по ней строительные работы, это делает более прозрачным контроль за всем процессом. А наша цель в данном случае - в максимально короткие сроки получать новые школы и детские сады", - сказал Глеб Никитин.

В 2021 году дирекция планирует начать жилищное строительство на компенсационных земельных участках по ул. Украинская и Казанскому шоссе.

Напомним, что выделение застройщикам компенсационных земельных участков за достройку проблемных долгостроев – это одна из инициатив Глеба Никитина в рамках решения проблем обманутых дольщиков. В декабре 2019 года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявки АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" на компенсационные участки по ул.Украинской Нижнего Новгорода за достройку дома-долгостроя в Светлогорском проезде (общая площадь - 48 586 кв м, 3,9 млрд рублей).