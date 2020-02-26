ЛУКОЙЛ объявляет о старте конкурса социальных проектов в шести регионах Общество

ПАО "ЛУКОЙЛ" объявляет о старте конкурса социальных проектов в шести регионах. Об этом сообщает компания.

Речь идет о конкурсах в республиках Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Вологодской, Владимирской и Ярославской областях.

Открытие конкурса состоялось 27 февраля в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Чувашии в рамках круглого стола на тему "Ответственное взаимодействие бизнеса и власти, направленное на развитие региона" с участием представителей ПАО "ЛУКОЙЛ", органов власти республики и общественности состоялось социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ".

В мероприятии приняли участие член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова, президент ТПП Чувашии Игорь Кустарин, первый заместитель министра образования и молодежной политики республики Алевтина Федорова, начальник управления региональных коммуникаций ПАО "ЛУКОЙЛ" Владимир Герасимов, региональный управляющий компании Андрей Гридин, а также более 40 представителей некоммерческих организаций, муниципальных и бюджетных учреждений.

"У нас стало доброй традицией собираться здесь, в Торгово-промышленной палате Чувашской Республики, и давать старт конкурсу социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ". Я рад сообщить, что в этом году мы снова открываем и проводим этот конкурс. Приятно видеть, какие результаты мы получаем в итоге, когда из небольших инициатив, которые получают поддержку Компании, вырастают проекты республиканские и федеральные. Для нас это означает дополнительную возможность посмотреть шире на какие-то другие проекты. В этом году мы ждем от вас новых заявок. Дерзайте, мы ждем ваших идей!- сказал в своем приветственном слове начальник управления региональных коммуникаций ПАО "ЛУКОЙЛ" Владимир Евгеньевич Герасимов.

В рамках мероприятия озвучены условия конкурса 2020 года, освящена реализация одного из проектов-победителей конкурса прошлого года - Чувашской Республиканской организации Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов".

Кроме того, в рамках круглого стола участники церемонии смогли пообщаться с организаторами конкурса и задать вопросы, касающиеся условий подачи заявки, принципов отбора проектов, оформления документов, системы отчетности.

За годы существования конкурса социальных и культурных проектов было воплощено в жизнь множество идей, направленных на развитие спорта, детского творчества, культуры, популяризацию здорового образа жизни, образования в области экологической ответственности. Компания "ЛУКОЙЛ" продолжает реализовывать программу оказания благотворительной помощи. Грантовая поддержка будет оказана проектам некоммерческого сектора в республиках Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Вологодской, Владимирской и Ярославской областях.

СПРАВКА:

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" реализуется Компанией в Республике Чувашия с 2012 года. Организаторами проведения Конкурса в регионах являются предприятия Группы "ЛУКОЙЛ" и Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ".

Основная цель Конкурса — поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

Ознакомиться с итогами, а также получить дополнительную информацию о конкурсе можно на официальном сайте ПАО "ЛУКОЙЛ" (раздел "Ответственность").