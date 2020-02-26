Нижегородские школьники разрабатывают мобильное приложение для инклюзивного волонтерства Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородские школьники разрабатывают мобильное приложение для инклюзивного волонтерства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Школьники - участники программы АСИ "Кадры будущего для регионов".

Программа направлена на формирование и развитие лидерских команд активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для региона социально-экономических проектов.

Команды из ребят в возрасте от 14 до 18 лет под руководством наставников проходят обучающие программы. Развитие этих проектов курирует министерство информационных технологий и связи Нижегородской области и ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики".

Так, один из представленных сегодня проектов посвящен инклюзивному волонтерству. Разрабатывается мобильное приложение, которое планируется запустить весной 2020 года. Цель проекта "Инклюзивное волонтерство" - оказание людям с ограниченными возможностями здоровья оперативной помощи в посещении общественных мест, медицинских и иных учреждений, организации досуга и пр. Для этой работы набирается штаб волонтеров.

Еще одно приложение – "Эко-бокс" - создается для удобного поиска точек сбора мусора исходя из геолокации и маркировки вещей на выброс. Также в приложении будет справочник по переработке вторичного сырья, советы для перехода от одноразового к многоразовому использованию, карта расположения эко-магазинов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что подготовка высококвалифицированных кадров – важнейшая задача в реализации национального проекта "Цифровая экономика". "Нам важно не только развивать цифровую инфраструктуру, но и воспитывать, поддерживать талантливых ребят", - сказал Глеб Никитин.

"Высококвалифицированные кадры решают все. Такие образовательные программы способствуют популяризации it-профессий и ранней профориентации. Приятно, что при этом ребятам интересно реализовывать именно социальные проекты", - добавил министр информационных технологий и связи области Сергей Ефимов.

Напомним, что Глеб Никитин входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Глава региона неоднократно подчеркивал, что для области развитие цифровой экономики является абсолютным приоритетом.