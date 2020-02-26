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Общество

Подготовительные работы по строительству развязки в Ольгино начнутся в марте

27 февраля 2020 16:51  [436] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Подготовительные работы по строительству развязки в Ольгино начнутся в марте. Об этом стало известно в ходе встречи специалистов нижегородского ГУАД с жителями деревни Ольгино.

В марте подрядчик начнёт вырубать поросль вдоль дороги, размещать строительный городок, перекладывать попадающие в зону будущего строительства коммуникации. Место установки строительных вагончиков уже откорректировано по просьбам жителей таким образом, чтобы оставить привычный проезд.

Жители задавали вопросы об организации подъездов к новой транспортной развязке, установке шумо- и пылезащитных экранов, строительству тротуаров. Большинство вопросов были сняты прямо на месте, по оставшимся жители Ольгино получат ответы на следующей встрече: по итогам обсуждения было принято решение, что собрания в формате "вопрос-ответ" станут регулярными.

"Транспортная развязка, строительство которой начинается в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", решает серьёзную транспортную проблему. Но понятно, что у жителей расположенных рядом домов возникает обеспокоенность в части того, как строительство повлияет на их привычный уклад жизни. Мы готовы вместе с администрацией Приокского района и сейчас, на этапе подготовки, и в процессе работ встречаться с жителями и минимизировать их неудобства", - сказал начальник управления ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Андрей Лежнин.

Строительство многоуровневой развязки в районе Ольгино займёт около полутора лет. Протяженность новой дороги составит около 1,5 км; расчетная скорость движения по ней составит 80 км/ч. На время строительства будет частично ограничено движение транспорта по участку, примыкающему к месту проведения работ. Сроки ограничений и план проведения работ в настоящее время прорабатываются заказчиком и подрядчиком.

Напомним, что победителем аукциона на строительство транспортной развязки стало ООО "Жилстрой-НН". Цена контракта составила 1 млрд 757 млн рублей.

Ранее сообщалось, что развязку в Ольгино построят по типу "труба" с реконструкцией перекрестка.

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