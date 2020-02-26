Жильцам дома пришлось через соцсети привлечь внимание администрации, чтобы закрасили свастику на стене Общество

Фото: Соцсеть

Жители одного из домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода пришлось через соцсети привлечь внимание администрации, чтобы закрасили свастику на стене.

Пользователь соцсети ВКонтакте опубликовал пост, где рассказал об инциденте — на стене в подъезде неизвестные сделали несколько рисунков свастики.

Житель дома обратился в районную администрацию с просьбой закрасить этот символ. Ответ от ДУКа он получил, но назвал его "отпиской".

После публикации этого поста на странице администрации в соцсети, управляющая компания оперативно закрасила "рисунки".