Путин одобрил идею закрепить в Конституции доступность медпомощи Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для граждан со стороны органов местной власти.

Как сообщается на сайте главы государства, с таким предложением на встрече с рабочей группой по подготовке предложений об изменениях в Основном законе выступил президент Национальной медицинской палаты, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

"Обязательность работы по этому направлению нижнего звена властной структуры, местного самоуправления, мне кажется, будет совершенно уместное упоминание. Имея в виду, я об этом тоже неоднократно говорил, что у нас есть определенный (надеюсь, он исчезнет) разрыв в сфере публичной власти, когда вопросы образования и того же здравоохранения первичного звена оставались не понятно за кем", - сказал президент.

Он добавил, что некоторые местные органы власти отказываются от данной функции, потому что у них не хватает денег, а другие говорят, что "это их не очень-то касается, это не входит в их прямые обязанности".

"Поэтому "сшивание" в данной сфере государственного и муниципального уровней власти будет уместно. И конечно, я обратил внимание на то, что Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина – доступность медицинской помощи. По-моему, этого тоже у нас никогда раньше не было", - добавил Владимир Путин.

Леонид Рошаль в своём выступлении отметил, что одобренные в рамках рабочей группы поправки, в частности, выстраивают вертикаль управления здравоохранения в стране.

"Мы очень надеемся, что принятие наших поправок, наряду с увеличением финансирования здравоохранения, решением кадровой проблемы, углублением материально-технической базы и революции в первичном звене, которая сейчас происходит, позволит совсем в недалеком будущем российскому народу реально почувствовать улучшение здравоохранения", - сказал он.