Эксперты обсудили вопросы поддержки семей с детьми в Нижегородской области Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

В региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" состоялась дискуссия по реализации инициатив послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В заседании приняли участие депутаты, координаторы партийных проектов, представители профильных министерств и ведомств правительства области, представители многодетных семей, общественных организаций, родительского и педагогического сообщества, пенсионного фонда. Об этом сообщили в НРО партии.

Как отметил депутат Государственной Думы Дмитрий Сватковский, дискуссия получилась насыщенной, конструктивной и откровенной.

"В первую очередь на таких встречах мы получаем обратную связь, точку зрения людей на те решения, которые принимаются на федеральном уровне. Понимание, как реализовывать на местах идеи и инициативы, которые провозгласил президент. Нет ничего лучше, чем спросить мнение у тех, кто является получателем этих мер, и ради кого принимаются законы. Сегодня я подчеркнул для себя некоторые технические нюансы, которые нужно учесть и на региональном, и на федеральном уровне. Самое главное - услышать те проблемы, которые существуют, и быстро отреагировать в части законодательных инициатив", - подчеркнул депутат.

Участники задали более 35-ти вопросов, которые касались материнского капитала, различных выплат и пособий, горячего питания, школьной формы, поступления в вузы и многого другого.

По словам заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководителя фракции "Единой России" Ольги Щетининой, главная задача таких дискуссий – в диалоге выяснить, с какими проблемами семьи сталкиваются, собрать вопросы и предложения для максимально эффективной реализации инициатив Президента. Также участники обсудили и региональные меры поддержки для семей с детьми.

"Обсуждали, безусловно, и наши региональные меры поддержки, какими они должны быть, где работают хорошо, а что надо поправить. Именно из таких встреч появляются различные нормативно-правовые акты. Например, по итогам подобной встречи и дальнейшего большого анализа губернатор внес изменения в постановление правительства, благодаря которым теперь ежемесячную выплату семьи могут получать не только на 3-го ребенка, но и на 4-го, 5-го… Или вопрос замены бесплатного земельного участка на денежный сертификат для многодетных семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Это тоже возникло именно после обсуждения, и законопроект, внесенный Глебом Сергеевичем Никитиным, уже принят в первом чтении региональным парламентом. И сегодня мы обсуждали с многодетными семьями его потенциальное применение, что необходимо поправить, чтобы ко 2-му чтению внести поправки", - рассказала Ольга Щетинина.

Руководитель региональной приемной "Единой России", депутат Законодательного собрания Виктор Лунин по итогам дискуссии отметил, что партийная приемная не только продолжает обсуждение Послания, но и концентрирует предложения по совершенствованию регионального законодательства.

"Уже первый круглый стол, состоявшийся в январе на площадке приемной, и, особенно, прошедшая дискуссия, показали, что это лишь старт большой и конкретной работы по обобщению предложений граждан, изучению общественного мнения, а порой и острых споров", - сказал депутат.

Он также подчеркнул, что требуется большая работа по повышению информированности граждан в сфере поддержки семей с детьми. Именно поэтому, сегодня уделяется большое внимание партийным "семейным приемным", которые уже открыты в большинстве районов и городских округах области.

"Именно здесь с участием специалистов предстоит большая разъяснительная работа, содействие семьям в получении тех дополнительных мер поддержки, которые уже существуют, и которые в ближайшее время будут полностью закреплены в федеральном и региональном законодательстве", - сказал руководитель приемной.

С этой целью на площадках партийных приемных пройдут тематические приемы и консультации родителей и законных представителей детей, многодетных семей, родительского актива учебных заведений.