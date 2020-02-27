Последние новости рубрики Общество
28 февраля 2020 12:10  [29] Нижегородец пожаловался на отсутствие льгот для многодетных семей в частных школах
28 февраля 2020 11:49  [55] Общественное пространство с детской площадкой и Wi-fi создадут в Шатках
28 февраля 2020 09:14  [621] Дзержинские тепловых сети приняли участие в посадке хвойных деревьев на улицах города
27 февраля 2020 17:11  [707] Жильцам дома пришлось через соцсети привлечь внимание администрации, чтобы закрасили свастику на стене
27 февраля 2020 16:51  [1014] Подготовительные работы по строительству развязки в Ольгино начнутся в марте
27 февраля 2020 16:35  [486] Нижегородские школьники разрабатывают мобильное приложение для инклюзивного волонтерства
27 февраля 2020 15:49  [515] ЛУКОЙЛ объявляет о старте конкурса социальных проектов в шести регионах
27 февраля 2020 15:03  [481] Участники "Кубка вызова SharNN" долетели до Сургута
27 февраля 2020 14:48  [1002] "Ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Нижегородской области нет", - Светлана Белозерова
27 февраля 2020 14:38  [447] Парк у озера Цимлянское в р.п.Сосновское благоустроят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"
Общество

Общественное пространство с детской площадкой и Wi-fi создадут в Шатках

28 февраля 2020 11:49  [55] Общество
Макет благоустройства в Шатках

Макет благоустройства в Шатках

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Общественное пространство с детской площадкой и Wi-fi создадут в Шатках Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благоустройство пройдет в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

На территории общественного пространства предполагается создать пешеходные дорожки из брусчатки, установить круговые скамейки, велопарковку. Также появится детская игровая площадка с бесшовным резиновым покрытием и покрытием из песчаника. Установят и видеонаблюдение, оборудуют зону Wi-fi.

"Мы видим, что люди с удовольствием принимают участие в обсуждениях, вносят предложения, какие именно зоны должны появиться рядом с их домом. И именно такой подход правильный и верный при реализации национального проекта. Кто как не сами жители лучше всего знают, где им будет приятнее отдыхать. И их пожелания и замечания необходимо обязательно принимать во внимание и учитывать при создании окончательных проектов благоустройства", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что общественные обсуждения по всем пространствам в регионе должны быть завершены до 1 марта.

Напомним, в Нижегородской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2020 году планируется преобразить 131 общественное пространство. На это из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,2 млрд рублей.

"Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств", - сообщили в пресс-службе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph