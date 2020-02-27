Общественное пространство с детской площадкой и Wi-fi создадут в Шатках Общество

Макет благоустройства в Шатках Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Общественное пространство с детской площадкой и Wi-fi создадут в Шатках Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благоустройство пройдет в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

На территории общественного пространства предполагается создать пешеходные дорожки из брусчатки, установить круговые скамейки, велопарковку. Также появится детская игровая площадка с бесшовным резиновым покрытием и покрытием из песчаника. Установят и видеонаблюдение, оборудуют зону Wi-fi.

"Мы видим, что люди с удовольствием принимают участие в обсуждениях, вносят предложения, какие именно зоны должны появиться рядом с их домом. И именно такой подход правильный и верный при реализации национального проекта. Кто как не сами жители лучше всего знают, где им будет приятнее отдыхать. И их пожелания и замечания необходимо обязательно принимать во внимание и учитывать при создании окончательных проектов благоустройства", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что общественные обсуждения по всем пространствам в регионе должны быть завершены до 1 марта.

Напомним, в Нижегородской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2020 году планируется преобразить 131 общественное пространство. На это из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,2 млрд рублей.

"Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств", - сообщили в пресс-службе.