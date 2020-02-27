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ТЦ "Муравей" предлагает нижегородцам подарки на 8 Марта. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгового центра.
Торговый центр подготовил сюрприз: только 1 марта в магазине корейской косметики BIRUZA будет действовать скидка 25% на весь ассортимент. Маски для лица, патчи для губ и глаз, кремы, шампуни, бытовая химия, гели для душа, декоративная косметика и множество других косметических средств – всё это можно приобрести по выгодной цене. Выбрать нужный товар помогут консультанты.
Каждого покупателя ждет дополнительный приятный сюрприз: за каждую 1 тысячу рублей в чеке – тканевая маска в подарок.
После совершения покупок каждый желающий в этот день сможет сфотографироваться на память с гигантским полярным медведем, который будет встречать гостей торгового центра с 13:00 до 15:00.
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