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Бизнес

Поддержка бизнесом соцпроектов в Нижегородской области станет темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга"

28 февраля 2020 14:00  [111] Бизнес

Как крупный бизнес, работающий в Нижегородской области, поддерживает социальные проекты в городах присутствия. Эта тема станет главной в очередном выпуске ТВ-программы "Бизнес News. Время зарабатывать", сообщают авторы программы – журналисты делового портала "Бизнес News. Время зарабатывать".

Программа выйдет в эфире ТК "Волга" в воскресенье, 1 марта, в 13:25.

Также в числе тем выпуска – какие инициативы жителей Кстова и Дзержинска получили поддержку крупнейшей нефтехимической компании страны на 2020 год. Кроме того, традиционно в программе будут представлен обзор лучших книг для бизнеса.

"Бизнес News. Время зарабатывать" - новости экономики и бизнеса Нижегородской области, аналитика, обзоры разных сегментов рынка, лучшие книги для бизнеса и многое другое. Интернет-версия – деловой портал "Бизнес News. Время зарабатывать" (www.vz-nn.ru).

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