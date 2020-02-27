Поддержка бизнесом соцпроектов в Нижегородской области станет темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга" Бизнес

Как крупный бизнес, работающий в Нижегородской области, поддерживает социальные проекты в городах присутствия. Эта тема станет главной в очередном выпуске ТВ-программы "Бизнес News. Время зарабатывать", сообщают авторы программы – журналисты делового портала "Бизнес News. Время зарабатывать".

Программа выйдет в эфире ТК "Волга" в воскресенье, 1 марта, в 13:25.

Также в числе тем выпуска – какие инициативы жителей Кстова и Дзержинска получили поддержку крупнейшей нефтехимической компании страны на 2020 год. Кроме того, традиционно в программе будут представлен обзор лучших книг для бизнеса.

"Бизнес News. Время зарабатывать" - новости экономики и бизнеса Нижегородской области, аналитика, обзоры разных сегментов рынка, лучшие книги для бизнеса и многое другое. Интернет-версия – деловой портал "Бизнес News. Время зарабатывать" (www.vz-nn.ru).