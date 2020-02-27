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Общество

Педагог из Варнавинского района получил жилье по итогам прокурорской проверки

28 февраля 2020 14:03  [88] Общество

Педагог из Варнавинского района получил жилье по итогам прокурорской проверки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 февраля 2020 года.

Установлено, что после окончания педагогического университета заявительница в рамках реализации областной целевой программы о социальной поддержке молодых специалистов заключила соглашение, по условиям которого для получения жилья должна была проработать в образовательном учреждении района не менее 10 лет.

По истечении этого срока она обратилась в администрацию Варнавинского района с заявлением о передаче в собственность жилого помещения. Однако чиновники необоснованно отказали ей, ссылаясь на невыполнение условий соглашения.

Прокурор направил в адрес главы муниципалитета представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Педагогу передан в собственность жилой дом в рабочем поселке Варнавино.

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