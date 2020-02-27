Человечество не сможет победить коронавирус, он будет возникать как грипп, - вирусологи

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Человечество не сможет победить коронавирус (COVID-19), он будет возникать как грипп. Как сообщают "Известиям", такую информацию изданию озвучили российские вирусологи.

Специалисты считают, что коронавирус закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп. Вирусологи утверждают, что патоген ежегодно станет поражать наиболее восприимчивую часть населения: пожилых, хронически больных и людей с низким иммунитетом. В дальнейшем регулярная вакцинация может потребоваться всему человечеству.

"Однако препарат смогут создать не раньше чем через год", - сообщают "Известия".

"Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет", - рассказал изданию член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

"Известия" добавляют, что недавно с подобными заявлениями выступили и китайские ученые. Как считает заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь, атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции. Однако у нового штамма другой набор характеристик, которые дают ему возможность существовать долгий период, по аналогии с вирусом гриппа.

Из-за длительного инкубационного периода, который, по данным китайских врачей, увеличился с 14 до 27 дней, сдержать распространение патогена врачи не могут. В будущем вспышки COVID-19 будут идти волнами, рассказал декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ (вуза-участника программы повышения конкурентоспособности образования "5-100") Александр Мелерзанов.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил "Известиям", что вероятность того, что человечество будет болеть COVID-19 постоянно, крайне высока,.

Подобные события происходили в эволюции вирусов неоднократно сотни лет назад. Именно так появились неопасные респираторные коронавирусы, которые циркулируют в человеческой популяции незаметно под видом ОРВИ.

По поводу нового COVID-19 специалист сказал, что получить распространение новый штамм может за счет своих уникальных свойств. Биологи из Техасского университета в Остине (США) и Национального института аллергии и инфекционных болезней (США) с помощью криоэлектронной микроскопии впервые реконструировали структуру оболочки вируса.

Трехмерное изображение показало, что COVID-19 гораздо лучше взаимодействует с поверхностными рецепторами клеток человека. То есть для инфицирования необходимо меньшее количество патогена.

Китайские ученые сделали еще одно открытие: коронавирус может поражать не только легкие человека, как считалось ранее, но и другие органы, например почки, сердце или кишечник.

Российские специалисты отмечают, что с географической точки зрения вспышки эпидемии могут возникнуть где угодно, так как инфекция распространяется уже не только жителями Китая.

Напомним, что в Нижегородской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

"В регионе принимаются все необходимые меры безопасности", - сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Белозерова в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения вируса.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, определена база для проведения диагностических исследований материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию - ФБУН НИИЭМ им. И.Н. Блохиной в Нижнем Новгороде (ул. Малая Ямская, 71). Там уже используется тест-система на определение данного вируса.

"Это единственный центр в ПФО, проводящий данный вид диагностики", - отметил Глеб Никитин. Ранее он назвал фейками все сообщения о коронавирусе в Нижегородской области.

Что касается общемировой ситуации, то Роспотребнадзор не рекомендует посещать ##Италию, Корею и Иран##из-за коронавируса.

Кроме того, из-за коронавируса действует запрет на ввоз животных из Китая через Россию.