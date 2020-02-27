Шесть объектов в парке культуры и отдыха Дзержинска будут переданы из частной в муниципальную собственность

На очередном заседании городской Думы Дзержинска был утвержден перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности двух организаций - Нижегородской общественной организации содействия развития парков и детско-юношеского спорта, а также ООО "Бизнес-Лэнд".
В частности, в муниципальную собственность планируется принять здания двух пунктов проката спортивного инвентаря, здание общественного туалета, пристроенное здание кафе, навес над ледовой площадкой и клуб настольных игр.
Вопрос был предварительно рассмотрен и поддержан на заседании профильного комитета - по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
По словам председателя КУМИ администрации города Максима Рабина, в ближайшее время начнется работа по передаче и регистрации этих объектов в муниципальную собственность.
Напомним, на февральском заседании также были внесены изменения в бюджет Дзержинска.
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