Шесть объектов в парке культуры и отдыха Дзержинска будут переданы из частной в муниципальную собственность Экономика

На очередном заседании городской Думы Дзержинска был утвержден перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности двух организаций - Нижегородской общественной организации содействия развития парков и детско-юношеского спорта, а также ООО "Бизнес-Лэнд".



В частности, в муниципальную собственность планируется принять здания двух пунктов проката спортивного инвентаря, здание общественного туалета, пристроенное здание кафе, навес над ледовой площадкой и клуб настольных игр.

Вопрос был предварительно рассмотрен и поддержан на заседании профильного комитета - по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.

По словам председателя КУМИ администрации города Максима Рабина, в ближайшее время начнется работа по передаче и регистрации этих объектов в муниципальную собственность.

Напомним, на февральском заседании также были внесены изменения в бюджет Дзержинска.