Тело мужчины нашли в сторожке в дзержинском парке Происшествия

парк Радуга Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тело мужчины нашли в сторожевом домик в парке "Радуга" в Дзержинске. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 28 февраля 2020 года.

Сообщение в полицию поступило накануне утром. В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту.

Как сообщил в соцсети родственник погибшего, мужчина задохнулся. По его словам, причиной стало использование горелки.