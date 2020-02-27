Тело мужчины нашли в сторожке в дзержинском парке

парк Радуга
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Тело мужчины нашли в сторожевом домик в парке "Радуга" в Дзержинске. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 28 февраля 2020 года.
Сообщение в полицию поступило накануне утром. В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту.
Как сообщил в соцсети родственник погибшего, мужчина задохнулся. По его словам, причиной стало использование горелки.
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