Ограничения на охоту вводятся в Нижегородской области с 1 марта Общество

Ограничения на охоту вводятся в Нижегородской области с 1 марта. Об этом сообщили в региональном госохотнадзоре. Как пояснили в ведомстве, весной многие виды животных выращивают потомство, поэтому в это время дикой природе необходима особенно тщательная охрана.

С 1 марта и до начала охоты на пернатую дичь нахождение в лесу с огнестрельным оружием является административным нарушением. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов. Нарушители будут привлекаться к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства.

В ведомстве обратили внимание, что с целью борьбы с незаконной охотой в комитете действуют антибраконьерские группы, в которых участвуют государственные охотинспекторы, сотрудники полиции, Росгвардии и работники охотничьих хозяйств.

Напомним, что в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы "Охрана животного мира Нижегородской области". В целом, за последние 10 лет в регионе увеличилась численность лося, медведя и косули (15,7 тысяч лосей; 1,2 тысячи медведей и 963 косули).