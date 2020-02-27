Последние новости рубрики Общество
28 февраля 2020 16:49  [39] Ограничения на охоту вводятся в Нижегородской области с 1 марта
28 февраля 2020 16:15  [76] Городец, Шахунья, Бор и Выкса стали победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения"
28 февраля 2020 15:41  [102] Нарушения при вывозе мусора зафиксированы на Бору
28 февраля 2020 14:03  [170] Педагог из Варнавинского района получил жилье по итогам прокурорской проверки
28 февраля 2020 13:13  [2280] Проспект Гагарина перекроют для транспорта 29 февраля
28 февраля 2020 13:10  [322] Холод, грязь и аварийные дома: итоги встречи мэра Нижнего Новгорода с жителями Московского района
28 февраля 2020 13:08  [223] Курсы по сурдопереводу планируется открыть в Нижнем Новгороде
28 февраля 2020 12:52  [244] Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 28 февраля
28 февраля 2020 12:28  [631] Движение транспорта будет ограничено в районе пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 1-2 марта
28 февраля 2020 12:10  [348] Нижегородец пожаловался на отсутствие льгот для многодетных семей в частных школах
Общество

Ограничения на охоту вводятся в Нижегородской области с 1 марта

28 февраля 2020 16:49  [39] Общество

Ограничения на охоту вводятся в Нижегородской области с 1 марта. Об этом сообщили в региональном госохотнадзоре. Как пояснили в ведомстве, весной многие виды животных выращивают потомство, поэтому в это время дикой природе необходима особенно тщательная охрана.

С 1 марта и до начала охоты на пернатую дичь нахождение в лесу с огнестрельным оружием является административным нарушением. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов. Нарушители будут привлекаться к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства.

В ведомстве обратили внимание, что с целью борьбы с незаконной охотой в комитете действуют антибраконьерские группы, в которых участвуют государственные охотинспекторы, сотрудники полиции, Росгвардии и работники охотничьих хозяйств.

Напомним, что в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы "Охрана животного мира Нижегородской области". В целом, за последние 10 лет в регионе увеличилась численность лося, медведя и косули (15,7 тысяч лосей; 1,2 тысячи медведей и 963 косули).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph