Горадминистрация хочет взыскать 45 млн рублей с компании, украшавшей Нижний Новгород к Новому году Бизнес

Администрация Нижнего Новгорода подала исковое заявление на 45 млн рублей к компании, которая занималась украшением города к Новому году. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

К новому году украшением города занималось ООО "Композиция" из Санкт-Петербурга. Компания в ноябре 2019 года выиграла конкурс, запросив за свои услуги 10,5 млн рублей, тогда как изначально максимальная цена контракта составляла 14,1 млн рублей.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "Композиция" по данным на 16 октября 2019 года находилась в процессе ликвидации.

В январе 2020 года ФНС пыталась через суд взыскать с "Композиции" задолженность по налогам и сборам, однако рассмотрение дела было завершено, поскольку не удалось установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств.

В феврале ООО "Композиция" было ликвидировано.