Лекция историка Александра Звягинцева о Нюрнбергском процессе прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Лекция историка, юриста и писателя Александра Звягинцева о Нюрнбергском процессе прошла в Нижнем Новгороде 28 февраля 2020 года.

Лекцию на тему "Чтобы помнили. Уроки Нюрнберга!" заслушали студенты и профессорско-преподавательский состав вузов и организаций профессионального образования, также лекцию посетили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев.

Лекция Александра Звягинцева была посвящена истории международного судебного процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Эксперт также ответил на вопросы, касающиеся работы прокуратуры Российской Федерации и международных инстанций.

"Меня занимает множество исторических тем, но Нюрнберг является доминантой. Я буду писать об этом, пока живу. История, увы, мало чему учит людей, потому что история мало изучается. Хочу это исправить!" - подчеркнул Александр Звягинцев.

Также Александр Звягинцев рассказал о своей книге "Суд народов", которая выйдет в свет в апреле 2020 года. В основу книги легло его новое исследование о Нюрнбергском процессе.

"Это будет большой фолиант объемом более 1100 страниц, в котором будут отражены новейшие исследования, проведённые мною за последние 5 лет. В нем также будут впервые опубликованы новые архивные документы, касающиеся Нюрнбергского процесса", - добавил он.

"Нюрнбергский процесс стал важнейшим этапом в деле борьбы с нацизмом и препятствием на пути к "обелению" преступников. Он сделал широким общественным достоянием огромное количество документов и свидетельств жертв фашистов. Когда читаешь их, то понимаешь, что время никогда не сотрёт это из памяти человечества", - сказал Глеб Никитин.

Александр Звягинцев в 2016 году к 70-летию Нюрнбергского процесса написал книгу "Нюрнберг: главный процесс человечества". Лекция, как и книга, основана на редких архивных документах, источниках, новейших исследованиях, а также воспоминаниях современников и непосредственных участников тех событий.

В материалах к лекции используется информация, полученная по итогам его личных встреч с главным обвинителем от СССР – прокурором УССР Романом Руденко.