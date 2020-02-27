Падение мировых фондовых индексов может превысить 20% из-за коронавируса, - "Открытие Research" Бизнес

"Открытие Research" (Аналитическое управление банка "Открытие") полагает, что идущее с начала недели падение мировых фондовых индексов под влиянием реакции на стремительное распространение коронавируса может продолжиться и преодолеть отметку -20%.

При этом аналитики не исключают, что Банк России для стабилизации ситуации на валютном рынке может приостановить валютные интервенции.

"Наблюдаемые распродажи на рынках во многом связаны не столько с распространением вируса, сколько с опасениями введения непопулярных эпидемиологических мер – карантинов, ограничений на передвижение людей и товаров", - отмечают аналитики "Открытие Research".

Если такие меры будут введены, то это окажет сильный экономический эффект и затронет весь мир – карантин сокращает не только производственную активность, но и спрос. Растущая необходимость введения мер обусловлена тем, что распространение вируса в сопоставимой стадии (численность заболевших более 230 человек) в Корее и Италии происходит существенно более быстрыми темпами, чем в регионах Китая за исключением провинции Хубэй.

Ожидаемое резкое снижение экономической активности обуславливает существенное снижение цен на металлы и энергоносители. На Китай, Европу и Корею приходится более 70% российского экспорта, что увеличивает чувствительность российской экономики к снижению экономической активности в этих странах. Именно этим объясняется быстрое исчезновение российской премии на финансовом рынке.

С начала февраля темпы ослабления рубля в два раза превышают темпы обесценения валют развивающихся рынков, долговой рынок реагирует быстрее, индекс РТС после рекордного роста на 45% в 2019 году уже сократился на 18%. Инвесторы ищут убежище в наиболее надежных активах - казначейских облигациях США, доходность которых пока не сильно затронута вирусом, и золоте, полагают аналитики.

"Для стабилизации валютного рынка можно ожидать изменения политики Банка России: прежде всего - приостановки интервенций на валютном рынке, как это было сделано в 2018 году. В настоящий момент интервенции Банка России в пересчете на ежемесячные объемы составляют около $4 млрд", - отмечает старший экономист "Открытие Research" Максим Петроневич.

Дальнейшая ситуация на рынке остается малопредсказуемой. Однако на основе предыдущих кризисов можно сказать, что при преодолении индексом S&P500 отметки минус 20% от предыдущего достигнутого максимума, происходит дальнейшая коррекция рынка до 40-50%. Сейчас падение этого индекса составляет 12%.