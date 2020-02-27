Весна встретит нижегородцев солнечной и теплой погодой Общество

Первый день весны ожидается солнечным и теплым. Об этом сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации.

По данным синоптиков, 1 марта в Нижнем Новгороде ожидается солнечная погода с температурой до +2°. Однако в ночь с 29 февраля на 1 марта будет -2°...-4°, но юго-западный умеренный ветер не даст почувствовать минусовую температуру.

Накануне - 29 февраля, в течение суток ожидается пасмурная погода и небольшой снег; ночью и днем температура составит от -1° до +1°.

2 марта опять будет пасмурно, но осадков не ожидается. Столбики термометров ночью и днем поднимутся до +4°.

Ранее синоптики рассказали, когда в Нижегородскую область окончательно придет весна.